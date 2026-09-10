BVB setzt bei Karetsas auf weitere Untersuchungen

"Wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen", sagt Sportdirektor Ole Book. Karetsas wird daher vorerst fehlen.

Weil der Ursprung der Kreislaufprobleme von Konstantinos Karetsas noch nicht gefunden ist, wird der griechische Offensivspieler Borussia Dortmund vorerst weiter fehlen. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen“, sagte Sportdirektor Ole Book am Donnerstag. Der BVB schrieb in einer Mitteilung, dass Karetsas „in dieser Woche weiter fehlen“ werde.

Die Untersuchungen sollen Aufschluss geben, erst anschließend sollen Prognosen über den Umgang mit Karetsas in der nächsten Zeit verkündet werden. „Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen“, betonte Book: „Am Wochenende wird er nicht dabei sein.“

Karetsas hatte am Dienstagabend beim 3:2 des BVB gegen den FC Villarreal in der Champions League früh vom Platz gemusst. Der 18-Jährige klagte über Kreislaufbeschwerden und wurde in der 27. Minute ausgewechselt. Karetsas wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt Dortmund den SC Paderborn. Karetsas‘ Landsmann Giannis Konstantelias hatte bereits am ersten Ligaspieltag einen Kreuzbandriss erlitten und steht den Dortmundern lange nicht zur Verfügung.