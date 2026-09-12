Demichelis mit RB unter Druck

Nach den jüngsten zwei Pleiten muss RB Leipzig gegen den Hamburger SV liefern. Trainer Martin Demichelis ist sich der Situation bewusst.

Trainer Martin Demichelis ist sich der angespannten Situation beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bewusst. „Ich kenne die Regeln. Ich weiß genau, dass es im Fußball nicht so viel Zeit gibt – vor allem nicht bei einem großen Klub“, sagte der Argentinier.

Beim richtungsweisenden Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), so der 45-Jährige, sei deshalb „eine Reaktion Pflicht, drei Punkte sind Pflicht.“

Demichelis nämlich steht nach den beiden herben Niederlagen in Bremen (1:3) und in der Champions League bei Como 1907 (1:4) früh in seiner Amtszeit in der Kritik und unter Druck. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte ihm am Freitagabend noch das Vertrauen ausgesprochen und um Geduld geworben.

Demichelis mit Leipzig unter Druck

„Wenn du nicht gewinnst, ist alles schlecht. Aber wir müssen weitermachen“, sagte Demichelis. Seine Aufgabe sei es, am Sonntag „eine gute Mannschaft zu stellen, die unseren Fans bis zur letzten Minute das Gefühl gibt, dass wir kämpfen.“ Im Vergleich zum Mittwoch wolle er dafür gegen den HSV „ein bisschen rotieren, ein paar frische Spieler bringen“.

Ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben. „Wir müssen besser verteidigen, ganz klar. Sieben Gegentore in zwei Spielen, so können wir keine gute Mannschaft sein. Wir werden das korrigieren. 100 Prozent“, versprach Demichelis. der sich selbst weiter voll und ganz mit dem Projekt RB identifiziert: „Ich bin erst seit zwei Monaten hier, aber ich liebe diesen Verein.“

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