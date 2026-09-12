Derby-Sieg! Frankfurt schlägt zurück

Eintracht Frankfurt feiert im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 seinen ersten Saisonsieg. Matchwinner ist Can Uzun.

Eintracht Frankfurt hat im Rhein-Main-Derby den wichtigen ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Beim FSV Mainz 05 setzte sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter mit 3:1 (2:0) durch und behauptete nach zuvor einem Remis und einer Niederlage erstmals eine Führung. Der starke Can Uzun (9., 60.) brachte die Gäste mit einem Doppelpack auf Kurs. „Wir haben ein super Spiel gemacht, ich bin überglücklich, meinen ersten Doppelpack in der Bundesliga zu machen“, sagte der 20-Jährige bei Sky.

Der ehemalige Mainzer Jonathan Burkardt (45.+1) erzielte in einem abwechslungsreichen Spiel den übrigen Treffer, der neue Keeper Noah Atubolu parierte dazu einen Foulelfmeter von Nadiem Amiri (43.). Während Frankfurt in der Tabelle kletterte, kassierte Mainz trotz des späten Treffers von Phillip Tietz (89.) am dritten Spieltag die erste Niederlage der neuen Spielzeit. „Ich muss das heute auf meine Kappe nehmen“, ärgerte sich Amiri. „Wenn ich den Elfmeter zum Ausgleich mache, dann sieht es wahrscheinlich anders aus, aber trotzdem war die Eintracht heute in allen Belangen besser.“

Frankfurt feierte in Mainz einen überzeugenden Sieg Frankfurt feierte in Mainz einen überzeugenden Sieg © dpa/picture-alliance/SID/Torsten Silz

Frankfurt siegt verdient in Mainz

„Natürlich habe ich mir den Start besser gewünscht. Nichtsdestotrotz brauchen wir einige Zeit“, hatte Hütter vor dem Spiel gesagt, nachdem seine Mannschaft zuletzt im ersten Heimspiel der Saison ein 1:4 gegen den FC Augsburg kassiert hatte. Er wolle sehen, „dass sich die Mannschaft als Mannschaft präsentiert. Wir müssen konsequent als Mannschaft agieren und als Mannschaft Verantwortung übernehmen.“

Nach der vor allem defensiv unsicheren Leistung gegen Augsburg stellte Hütter von einer Vierer- auf eine Fünferkette um. Der junge Jeremiaha Maluze begann dort wie schon am ersten Spieltag bei Union Berlin (3:3). Bei extrem stimmungsvoller, aufgeheizter Derby-Atmosphäre und vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp setzte die Eintracht das erste Ausrufezeichen. Ritsu Doan traf nach einer geblockten Freistoßvariante mit seinem Schuss den Innenpfosten (6.).

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Und die SGE blieb dran: Burkardt holte sich den Ball an der Mittellinie, lief plötzlich recht frei auf das Tor zu und legte im perfekten Moment auf Uzun quer, der Mainz das erste Gegentor der Saison einschenkte. Die SGE machte weiter das Spiel, dann lud Kapitän Robin Koch mit einem viel zu kurzen Rückpass Gegenspieler Phillip Tietz ein. Atubolu verhinderte gerade noch den Ausgleich (26.).

Atubolu ärgert Amiri – Doppelpack von Uzun

Mainz arbeitete sich langsam in die Partie. Sheraldo Becker (36., 40.) versuchte es zweimal. Dann lief der Stürmer einen Konter nach Frankfurter Ecke und wurde letztlich von Raphael Onyedika leicht gehalten. Beim Strafstoß war jedoch Atubolu gegen Amiri zur Stelle. Kurz darauf machte es die Mainzer Abwehr Burkardt erneut einfach: Er stellte nach langem Ball clever den Körper rein und verwandelte zum 2:0.

Nach der Pause blieb das Spiel temporeich und ansehnlich mit guten Angriffen und Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach einem guten Zusammenspiel auf der rechten Seite bediente der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Mario Götze Uzun, der zum zweiten Mal nur einschieben musste.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)