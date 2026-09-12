Füllkrug rettet Bremen Remis

Werder Bremen sichert sich einen Zähler beim 1. FC Köln. Rückkehrer Niclas Füllkrug ist wie in der Vorwoche erfolgreich.

Dank Rückkehrer Niclas Füllkrug hat Werder Bremen nach langem Rückstand noch einen Punkt beim 1. FC Köln geholt. Der 24-malige Nationalspieler traf für das Team von Trainer Daniel Thioune in der 69. Minute zum 1:1 (0:1)-Endstand. „Ich bin nach meinem Tor in die Kurve gelaufen und habe gerufen: ‚Wie geht das?‘. Wie geht das, dass ich dieses Trikot anziehe und wieder treffe, wie ich will? Schöne Geschichte“, sagte Füllkrug bei Sky.

Linton Maina (11.) hatte den FC, bei dem Shootingstar Said El Mala erst in der 73. Minute eingewechselt wurde, früh in Führung gebracht. Zuvor war FC-Neuzugang Thijs Dallinga bereits mit einem Elfmeter an Werder-Keeper Karl Hein (8.) gescheitert.

Für Füllkrug war es das zweite Saisontor, eine Woche zuvor hatte er schon beim 3:1 gegen RB Leipzig getroffen. Durch das Remis haben beide Teams jeweils vier Punkte auf dem Konto und stehen im Tabellenmittelfeld. Bremen liegt auf Rang neun, Köln dicht dahinter auf Platz elf.

Niclas Füllkrug traf erneut für Werder Bremen Niclas Füllkrug traf erneut für Werder Bremen © IMAGO/as-sportfoto

„Das heute war einfach gut für unser Team, in so einem hitzigen Stadion zu bestehen. Wir waren als Mannschaft total füreinander da. Und dann erzielst du solche Tore aus dem Nichts. Mir fällt der Ball da einfach vor die Füße“, erklärte Füllkrug.

Maina trifft früh für Köln

Bereits am Freitag hatte FC-Trainer René Wagner das Geheimnis um einen möglichen Startelfeinsatz des Dribbelkünstlers El Mala gelüftet. „Er hat die Chance, von der Bank einen Impuls zu setzen“, sagte er über seinen Flügelspieler, der „fast sechs Tage krank“ gewesen war. So kamen die Neuzugänge Thijs Dallinga und Mikey Moore zu ihrem Startelfdebüt. Auch Rückkehrer Ellyes Skhiri durfte erstmals von Beginn an ran.

Die 50.000 Zuschauer im ausverkauften Müngersdorfer Stadion sahen eine turbulente Anfangsphase. Zunächst scheiterte Leih-Rückkehrer Füllkrug mit einem Kopfball an FC-Keeper Marvin Schwäbe (4.). Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Florian Exner auf den Elfmeterpunkt. Bei Dallingas Schussversuch blockte der auf Leihbasis von Ajax gekommene Youri Regeer den Ball mit dem Arm. Dallinga trat selbst an, doch er scheiterte an Karl Hein im Werder-Tor.

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Füllkrug gleicht für Werder aus

Der FC blieb weiter dran und kam durch Flügelspieler Maina zur Führung. Zwei Minuten später musste Hein bei einem Schuss von Tom Krauß parieren (13.). Die Bremer kamen vor der Pause nur selten zu guten Gelegenheiten. Eine Ausnahme war Eren Dinkcis Schussversuch (19.). Zu oft fehlte bei den Grün-Weißen die Genauigkeit beim letzten Pass.

Direkt nach dem Seitenwechsel kam die Thioune-Elf zu guten Chancen auf den Ausgleich. Oliver Deman (49.) und Chuki (53.) scheiterten an Schwäbe, Dinkci traf mit einer Volley-Abnahme nur die Latte (58.). Der dribbelfreudige Moore zwang Hein auf der anderen Seite zu einer Flugparade (63.). Füllkrug (69.) traf für Bremen aus fünf Metern nach einem Eckball. In der 74. Minute kam es dann zur viel umjubelten Einwechslung von El Mala, doch auch er konnte den Kölnern nicht mehr zum Sieg verhelfen.