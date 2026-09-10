15 Monate Leiden: Weiser vor Comeback

Werder Bremens Mittelfeldspieler hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Für das Köln-Spiel ist er womöglich eine Option.

Mitchell Weiser steht nach langer Verletzungspause vor seiner Bundesliga-Rückkehr. Der Mittelfeldspieler von Werder Bremen hat nach seinem Kreuzbandriss samt Meniskusverletzung das Mannschaftstraining wieder aufgenommen und ist beim Auswärtsspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln eine Kaderoption bei den Grün-Weißen.

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass er eine Option sein kann“, sagte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag. Weiser hat seit über 15 Monaten kein Pflichtspiel mehr für die Bremer bestritten. „Vielleicht kommt er besser zurück als er jemals war. Ich würde nichts ausschließen“, so Thioune.

Bislang gingen die Planungen dahin, „dass wir ihn in der Länderspielpause aufbauen mit Spielminuten“, sagte Thioune. Doch er habe „jetzt gute Eindrücke gewinnen können. Sie wissen selber, dass ich immer ein großer Mitchell-Weiser-Fan war. Seine Spielart, seine Intensität, seine Dynamik.“ Die Entscheidung, ob Weiser die Reise mit Werder in seine Geburtsstadt antritt, wird der Coach am Freitag treffen.

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