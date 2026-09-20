Schalke holt nächsten Punkt gegen Elversberg

Wie schon gegen den FC Bayern erspielen sich die Knappen auch im zweiten Heimspiel der Saison ein 0:0. Damit bleibt die Mannschaft von Miron Muslic im dritten Spiel in Folge ungeschlagen.

Kein Sieger im Aufsteigerduell, aber vorwiegend zufriedene Gesichter: Rückkehrer Schalke 04 und Neuling SV Elversberg gehen im Tabellenmittelfeld in die Länderspielpause.

Die Königsblauen haben nach dem 0:0 im vierten Saisonspiel nun fünf, die Saarländer sogar sieben Punkte auf dem Konto – und ordentlichen Abstand zur Abstiegszone. Zu einem Dreier reichte es für die Aufsteiger nicht, weil beide nicht volles Risiko gingen.

Schalke wartet weiter auf den ersten Heimsieg Schalke wartet weiter auf den ersten Heimsieg © IMAGO/Moritz Müller

Dzeko mit Startelf-Premiere: Schalke holt nächsten Punkt

Erstmals seit über einem halben Jahr stand Altstar Edin Dzeko wieder in der Schalker Startelf – seit dem 2:2 am 15. März gegen Hannover 96, als er die Rote Karte sah. Seitdem kam der 40-Jährige wegen einer Schulterverletzung und anderen Blessuren nur als Einwechselspieler zum Einsatz. Kurios: Schiedsrichter Robin Braun, der ihn damals vom Platz gestellt hatte, leitete erstmals wieder ein Schalker Spiel.

„Natürlich bin ich noch nicht zu 100 Prozent in Form“, sagte Dzeko nach Abpfiff bei DAZN. „Aber ich habe mich schon gut gefühlt. Es fehlt noch ein bisschen was, aber das wird kommen“, erklärte der Bosnier, dessen Arbeitstag nach 62 Minuten beendet war. Mit dem Ergebnis zeigte sich Dzeko halbwegs zufrieden: „Jeder Punkt ist wichtig, den nehmen wir gerne mit“, sagte er.“Wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du zumindest nicht verlieren.“

Bei Elversberg wiederum saß der künftige U21-Nationalspieler Francis Onyeka nach einer Kopfverletzung zunächst nur auf der Bank. Er wurde in der 87. Minute eingewechselt. Schalke begann aggressiv und mit vielen Ballgewinnen im Mittelfeld, kam allerdings nicht gefährlich vor das Tor. So verzeichnete Elversberg durch Noah Darvich die erste Chance (13.). Erstmals gefährlich für SVE-Torwart Nicolas Kristof wurde es, als sein Kapitän Lukas Pinckert eine Hereingabe von Kenan Karaman aufs eigene Tor lenkte (21.).

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Bundesliga: Katic vergibt große Chance

Dzeko machte vorne zwar den ein oder anderen Ball fest, in aussichtsreiche Schusspositionen gelangte der Bosnier zunächst aber nicht. Die Gäste übernahmen mehr und mehr die Initiative, ohne allerdings die starke Schalker Defensive aushebeln zu können. Seine erste Chance hatte Dzeko kurz vor der Pause, als sein Schuss aus zehn Metern aber geblockt wurde (45.).

„Wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, können wir hier auch ein Tor schießen“, bilanzierte Elversbergs Neu-Nationalspieler Felix Keidel nach Abpfiff bei DAZN. Trotzdem zeigte sich der Mittelfeldspieler zufrieden: „Auf Schalke kann man einen Punkt auf jeden Fall gut mitnehmen, wir sind jetzt nicht komplett schlecht gelaunt. Es war eine gute Leistung von uns.“

Karaman: „Fühlt sich wie verlorene Punkte an“

Schalkes Kapitän Kenan Karaman schlug hingegen andere Töne an: „Ich ärgere mich jetzt schon über den Punkt. Es hat sich schon nach mehr angefühlt im Spiel. Wir hatten gute Momente und waren zu unsauber vorne im letzten Moment.“ Das Remis fühle sich nach „verlorenen Punkten“ an.

Nach dem Seitenwechsel vergab Abwehrchef Nikola Katic die Chance zur Schalker Führung, als er nach Flanke von Adil Aouchiche den Ball knapp über die Latte setzte (54.). Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Petkov an Schalke-Keeper Loris Karius (57.). Für Dzeko war der Arbeitstag nach 62 Minuten beendet, für ihn kam Moussa Sylla. Kristof rettete wenig später gegen Junior Dina Ebimbe (64.).

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