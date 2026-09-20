Spieler des Tages: Michael Olise (Bayern München)

Nach seiner Gala mit drei Toren gegen Union Berlin wird der Franzose von allen Seiten gelobt - nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten.

Als Michael Olise am Freitagabend die Münchner Arena verließ, hatte er gleich zwei Bälle dabei. Den kleinen in einem Plexiglas-Kasten, der ihn als „Spieler des Spiels“ beim 7:0 gegen Union Berlin auswies, und dazu einen großen mit den Unterschriften aller Mitspieler als Beweis für die drei Tore, die er geschossen hatte. Ach ja, und ein signiertes Trikot von Neymar, seinem Idol, das ihm eine TV-Reporterin aus Brasilien mitgebracht hatte.

Reden wollte Olise nach seinem nächsten grandiosen Auftritt nicht, zumindest nicht öffentlich – und intern nicht viel. In der Kabine sollte er wie Harry Kane (100 Tore), Ismael Saibari (erstes Tor für die Bayern) und Serge Gnabry (Comeback) eine Rede halten, tat er auch, aber sie viel nach Auskunft von Kane doch ziemlich kurz aus. Für den 24 Jahre alten Franzosen sprechen dafür die Fakten: Erster Dreierpack, insgesamt sieben Saisonspiele, acht Tore, drei Vorlagen, eine Torbeteiligung alle 51 Minuten.

Nach seiner Gala gegen Union war Olise erwartungsgemäß in aller Munde. Bemerkenswert: Die vielen Lobpreisungen bezogen sich nur am Rande auf das, was ohnehin jeder gesehen hatte. Olise sei so viel mehr als ein „amazing player“, sagte etwa Kane und betonte: „Ich mag ihn auch als Menschen sehr. Nicht jeder bekommt seine wahre Persönlichkeit zu sehen, aber er ist ein großartiger Charakter. Er ist völlig anders, als er von außen auf die Menschen wirkt.“

Sportlich ist Olise ohnehin über jeden Zweifel erhaben. „Er spielt“, sagte Trainer Vincent Kompany über das „Gesamtpaket“ Olise, „inzwischen seit fast zweieinhalb Jahren auf diesem Niveau und ist definitiv auf einem sehr guten Weg.“ Sportvorstand Max Eberl gab zu verstehen: „Für mich ist Michael Olise ebenfalls einer der Kandidaten für den Ballon d’Or. Er gehört zu den besten Spielern der Welt.“