0:6 in Leipzig? „Versuchen es besser zu machen“

Vincent Wagner weiß um die starke Heimbilanz von RB, dennoch sieht er Elversberg nicht chancenlos.

3:0, 5:0, 6:0 – in den bisherigen drei Heimspielen dieser Bundesligasaison hat RB Leipzig nichts anbrennen lassen. Angst und bange wird Vincent Wagner, Trainer des kommenden Gegners SV Elversberg, angesichts der starken Bilanz der Sachsen im eigenen Stadion dennoch nicht: „Wir versuchen, es besser zu machen als 0:6 zu verlieren“, kündigte der Coach vor der Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an.

Der Schwere der Aufgabe ist sich Wagner gleichwohl bewusst, „sie spielen mutig, aggressiv nach vorne, mit hohem Tempo“, lobte er den Gegner. Nach zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen ist das Selbstvertrauen aber auch beim Aufsteiger groß. Zwar werde es gegen Leipzig „maximal schwer, aber vielleicht geht ja doch ein bisschen was“, sagte Wagner.

Allzu tiefe Einblicke in seine Personalplanungen wollte der 40-Jährige nicht geben. Ausfallen werde einzig weiterhin Tom Zimmerschied, eine Rückkehr der zuletzt verletzt fehlenden Cole Campbell und Francis Onyeka schloss Wagner derweil nicht aus.