Wer schnappt sich den Ballon d'Or 2026? Am Montag wird endlich der Gewinner bekanntgegeben - Experte Dietmar Hamann hat einen Verdacht.

Harry Kane zählt zu den unangefochtenen Topfavoriten auf den Ballon d’Or – die Buchmacher sehen den Stürmerstar des FC Bayern sogar ganz vorne. TV-Experte Dietmar Hamann hat am Samstag in eine ähnliche Kerbe geschlagen.

„Die Anzeichen verdichten sich. Ich weiß nicht, ob er schon weiß, wie es ausgegangen ist“, sagte Hamann am Samstag bei Sky.

Dietmar Hamann hat einen Verdacht, was den Ballon d’Or angeht Dietmar Hamann hat einen Verdacht, was den Ballon d’Or angeht © IMAGO/Jan Huebner

Ballon d’Or: Kane zeigt sich zuversichtlich

Kane selbst zeigte sich am Mittwoch nach dem 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal durchaus zuversichtlich, was die prestigevolle Auszeichnung anbetrifft. „Er war ja sehr entspannt. Da hat er einen sehr entspannten Eindruck gemacht“, meinte Hamann.

Die Verleihung findet am 26. Oktober erstmals in London statt, es ist das 70-jährige Jubiläum des Ballon d’Or. Die Stimmen der 100 wahlberechtigten Journalisten mussten allerdings schon bis zum 28. September abgegeben werden. Daher steht der Gewinner schon längst fest, ist aber noch nicht öffentlich bekannt.

Hamann: „Für die Bundesliga wäre es eine Riesensache“

Ob Kane schon von seinem vermeintlichen Glück weiß? „Irgendwann musst du ja die Leute informieren. Vielleicht ist das ja schon passiert, vielleicht passiert es übers Wochenende. Mit (Lamine, d. Red.) Yamal und (Kylian, d. Red.) Mbappé hat er – glaub ich – zwei Konkurrenten. Zwischen den dreien wird es entschieden werden“, war sich Hamann sicher.

Für jeden dieser drei Spieler gäbe es Argumente, die dafür und dagegen sprechen. „Für die Bundesliga wäre es natürlich eine Riesensache, wenn wir den Ballon-d’Or-Sieger in der Bundesliga hätten. Er ist ein absoluter Sympathieträger“, sagte Hamann in Anbetracht von Kane: „Ich würde mich freuen für ihn. Die Anzeichen verdichten sich.“

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