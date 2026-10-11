Befürchtung des HSV bestätigt: Remberg fällt lange aus

Der Kapitän der HSV erleidet eine schwere Knieverletzung.

Bittere Bestätigung für Nicolai Remberg: Der Kapitän des Hamburger SV fällt mit einem Kreuzbandriss im Knie monatelang aus. Dies bestätigte sein Klub am Sonntag, einen Tag nach dem 3:2 (1:1)-Erfolg bei der TSG Hoffenheim.

„Es ist ein bitterer Moment für ihn persönlich und für uns als Mannschaft, weil er genau der Spieler ist, der verkörpert, was den neuen HSV ausmachen soll“, hatte Trainer Merlin Polzin bereits nach dem Erfolg in Hoffenheim gesagt und schon da Schlimmes befürchtet: „Es sieht absolut beschissen aus. Der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung ist definitiv da.“ Dieser hat sich nun erhärtet.

Der 26 Jahre alte Remberg musste nach einem Zweikampf mit dem Hoffenheimer Neu-Nationalspieler Bambasé Conté behandelt werden (35.) und spielte zunächst weiter. Sechs Minuten später wurde der Mittelfeldspieler ausgewechselt. Noch während der Begegnung kehrte Remberg mit einer Bandage und auf Krücken gehend an den Spielfeldrand zurück.