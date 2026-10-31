Joker retten Freiburg

Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga kehrt der SC Freiburg in Augsburg in die Erfolgsspur zurück. Zwei Joker drehen die Partie für die Breisgauer.

Der SC Freiburg hat in der Bundesliga zurück in die Spur gefunden und seinen Platz unter den ersten Vier gefestigt. Nach zuvor zwei Liga-Niederlagen in Folge drehte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster beim FC Augsburg in der zweiten Halbzeit dank zweier Joker noch einen Rückstand und gewann mit 2:1 (0:1).

„Wir haben schon Schwierigkeiten gehabt“, befand Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei Sky. „Wir hatten schon das Glück auf unserer Seite.“ Die eingewechselten Igor Matanovic (66.) und Cyriaque Irié (85.) sorgten für den Sieg der Breisgauer, die nach acht Spieltagen bereits 16 Punkte gesammelt haben. „Man kann jetzt nicht von einem verdienten Sieg sprechen, aber wir nehmen ihn natürlich mit“, ergänzte Saier.

Igor Matanovic (r.) traf für den SC Freiburg in Augsburg Igor Matanovic (r.) traf für den SC Freiburg in Augsburg © IMAGO/STEINSIEK.CH

Abwehrchef Matthias Ginter ergänzte: „Großes Kompliment an die Mannschaft, dass wir das heute noch gedreht haben. Das schafft auch nicht jeder.“

Gregoritsch trifft gegen Ex-Klub – aber Augsburg baut Negativserie aus

Der frühere SC-Profi Michael Gregoritsch (18.) hatte den FCA zunächst in Führung gebracht. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum blieb letztlich aber auch im sechsten Liga-Spiel in Folge sieglos und muss zunehmend mit dem Tabellen-Mittelfeld Vorlieb nehmen.

SC-Trainer Schuster hatte sich von den jüngsten Niederlagen in Leverkusen (1:2) und gegen den FC Bayern (1:3) infolge des starken Saisonstarts nicht verunsichern lassen wollen. Es sei „wichtig, dass wir die erste Phase richtig einstufen konnten, und jetzt auch diese Phase richtig bewerten können“, sagte er.

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Nationalspieler Treu fehlt verletzt

Gegen Augsburg musste Freiburg wegen einer Sprunggelenksverletzung auf Nationalspieler Philipp Treu verzichten. Trotz einer im Vergleich zum DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg (3:2) auf sieben Positionen veränderte Startelf übernahm der Sportclub zunächst die Kontrolle – und wurde dann doch kalt erwischt.

Nachdem Derry Scherhant (7.) und Niklas Beste (14.) für die Gäste noch zu ersten Chancen gekommen waren, nutzte Gregoritsch die erste Gelegenheit der Augsburger ungehend zur Führung. Nach einer Flanke von Arijon Ibrahimovic traf der Österreicher sehenswert ins lange Eck.

Freiburgs Joker Matanovic und Irié stechen

Freiburg war nun unter Zugzwang und sammelte fleißig Ballbesitz. Die Gastgeber verteidigten aber trotz zahlreicher Ausfälle in der Innenverteidigung diszipliniert – und legten beinahe nach. Erneut war Gregoritsch (32.) im Strafraum völlig frei, doch diesmal scheiterte der Stürmer am stark reagierenden Mio Backhaus.

Schuster reagierte, brachte zur Halbzeit Torjäger Matanovic in die Partie – und bewies damit ein glückliches Händchen. Auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten Keisuke Goto traf der Stürmer aus dem Nichts zum Ausgleich. Der ebenfalls eingewechselte Irié besorgte den Sieg.

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