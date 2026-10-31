Gladbach mit Nullnummer gegen Paderborn

Gegen den SC Paderborn lässt das Team von Alexander Blessin zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Den Aufwind durch den 3:2-Befreiungsschlag kann die Borussia aus Gladbach nicht nutzen.

Die kleine Euphorie ist wieder verpufft: Borussia Mönchengladbach hat nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge einen Dämpfer kassiert. Gegen Aufsteiger SC Paderborn kam die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin trotz zahlreicher guter Chancen nur zu einem 0:0 und bleibt Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Paderborn hingegen sammelte einen Punkt im Kampf gegen den vor der Saison ausgerufenen Nichtabstieg und bleibt über dem Strich.

„Wir haben es nicht gut gemacht. Wir standen zu tief, waren zu inaktiv und haben zu unsauber gespielt. In der zweiten Halbzeit kamen wir dann gar nicht mehr raus aus der Phase“, bilanzierte Gladbachs Mittelfeldspieler Robin Hack.

Blessin, der vor der Partie eine „unbequeme Aufgabe“ prophezeit hatte, weil die Gäste „sehr kompakt und defensiv stabil stehen“, sah eine engagierte Anfangsphase seiner Mannschaft. Die Borussia trieb den Ball zu Beginn immer wieder nach vorne, kam jedoch nicht in aussichtsreiche Abschlusspositionen.

Vielversprechende Chancen auf beiden Seiten

Anschließend verloren die Hausherren ihre Zielstrebigkeit und Paderborn fand besser ins Spiel. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Tom Baack aus guter Position zum Abschluss, scheiterte aber an Gladbachs Schlussmann Daniel Batz (27.).

Im Anschluss belebte der auffällige Robin Hack das Gladbacher Offensivspiel. Zunächst ging sein Heber über Paderborns weit herausgerückten Torhüter Nahuel Noll (31.) knapp links vorbei, dann bereitete er einen Treffer von Joe Scally vor. Schiedsrichter Timo Gerach nahm das Tor jedoch nach Ansicht der Videobilder zurück. Scally hatte seinen Arm gegen Noll zu Hilfe genommen (35.).

Kurz vor der Pause kamen beide Teams zu guten Möglichkeiten. Stefano Marino (41.) und Santiago Castaneda (42.) vergaben für Paderborn. Für Gladbach scheiterte Fabio Chiarodia mit seinem Kopfball am stark reagierenden Noll, der wuchtige Nachschuss von Lukas Ullrich rauschte links vorbei (45.). Anschließend hatte Scally die Gladbacher Führung auf dem Fuß, fand jedoch in Noll seinen Meister (45.+1).

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Auf beiden Seiten fehlt die Durchschlagskraft

Nach der Pause blieb Gladbach auf dem Gaspedal. Der Schuss von Youngster Wael Mohya (54.) wurde jedoch von der Paderborner Abwehr geblockt. In der 71. Minute hatte das Gladbach-Juwel die bis dahin beste Chance der zweiten Halbzeit, als er frei auf Noll zulief. Er brauchte aber zu lange für seinen Abschluss und wurde schließlich geblockt.

Kurz vor Schluss musste der Borussia-Park noch einmal den Atem anhalten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit leistete sich Verteidiger Lukas Ullrich in der gegnerischen Hälfte einen Fehlpass, den Paderborn-Stürmer Rayan Philippe abfing. Der 26-Jährige ging frei auf das Tor von Gladbachs Torhüter Batz zu. Vor dem Tor zog er kurz in die Mitte, schloss dann ab und legte die Kugel knapp neben den rechten Torpfosten.

Nach dem torlosen Remis warten die Gladbacher in dieser Saison immer noch auf den ersten Sieg im heimischen ista-Borussiapark. Mit vier Punkten stehen sie weiterhin am Ende der Bundesligatabelle und konnten die Euphorie aus dem 3:2-Befreiungsschlag gegen Stuttgart nicht nahtlos übertragen.

Die Paderborner konnten aktuell neun Punkte auf ihrem Konto verbuchen – vor den Sonntagspartien stehen sie auf dem 12. Platz und arbeiten damit weiter am erklärten Ziel des Klassenerhalts.

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