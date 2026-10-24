Aufsteiger Schalke 04 offenbart einmal mehr seine Offensivprobleme. Der 1. FC Köln bleibt auch im vierten Heimspiel ungeschlagen - verpasst aber einen Dreier.

Schalke 04 tritt in der Bundesliga weiter auf der Stelle. Beim 1. FC Köln wirkte das Team von Trainer Miron Muslic zwar dem akuten Abwärtstrend entgegen, doch nach dem 0:0 wartet Schalke seit nun vier Ligaspielen auf den zweiten Saisonsieg. Nach dem ordentlichen Saisonstart rutscht der Aufsteiger mit sechs Punkten zunehmend in die Abstiegszone.

Immerhin ein wenig mehr Luft hat Köln mit nun acht Zählern. Das Team von Trainer René Wagner bleibt auch im vierten Heimspiel ungeschlagen und konnte alle Punkte im eigenen Stadion einfahren. Gegen harmlose Schalker wäre mit einer inspirierteren Offensivleistung allerdings auch ein Sieg möglich gewesen.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts Beide Mannschaften schenkten sich nichts © IMAGO/HMB-Media

Heftiger Zusammenstoß zwischen El-Faouzi und Gosens

Noch ideenloser war Schalke und offenbarte einmal mehr seine eklatanten Offensivprobleme. Erst vier Tore gelangen den Königsblauen – Tiefstwert in der Bundesliga. Zu den sportlichen Problemen kamen am Samstag auch personelle Sorgen. Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi mussten nach einem Zusammenstoß mit Kopfverletzungen ausgewechselt werden. Beide Profis konnten den Platz immerhin eigenständig verlassen und waren ansprechbar.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 wollte Muslic die Kölner Heimwucht „eindämmen“ – und zwar „gemeinsam, geschlossen, im Kollektiv“. Köln dagegen zählte voll auf seine Stärke im eigenen Stadion. „Wir wollen zu Hause eine Macht werden und unsere Bilanz beibehalten“, sagte Trainer Wagner.

El Mala sorgt für Gefahr

Die 50.000 Fans sahen zunächst einen ausgeglichenen Auftakt, dann übernahm Köln mehr und mehr die Ballkontrolle. Gefährlich wurde es vor allem, wenn Hoffnungsträger Said El Mala beteiligt war. In der 17. Minute wühlte sich der Nationalspieler durch den Strafraum und schloss ab. Nach der Parade von Schalke-Keeper Loris Karius kam der Ball zu Isak Johannesson, der aus kurzer Distanz zur vermeintlichen Führung einschob. Doch der Isländer hatte sich zuvor im Abseits aufgehalten (17.).

Köln war nun dominanter, kam aber nur selten zu nennenswerten Chancen. Ein Nachschuss von El Mala landete neben dem Tor (18.), ein Abschluss aus zentraler Position flog über die Latte (45.+7).

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Schalke konzentrierte sich auf die Defensive – und musste noch vor der Pause umbauen. Gosens und El-Faouzi schlichen mit Turban und blutüberströmten Trikots vom Platz. Neu ins Spiel kamen Janik Bachmann und Vitalie Becker.

Nach der Pause verlor Köln den Faden. Schalke kam selten, aber gefährlicher nach vorne. Einen Kopfball von Junior Adamu parierte Kölns Torhüter Marvin Schwäbe, der Abschluss von Junior Dina Ebimbe wurde geblockt (70.), Satoshi Tanaka traf den Pfosten (79.).

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