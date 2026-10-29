Mit Füllkrug in der Startelf: Werder bekämpft die Horrorserie

Trainer Daniel Thioune ist vor dem Spiel gegen Hoffenheim optimistisch.

Nach der bitteren Pleite gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal (2:3) setzt Daniel Thioune wieder auf seinen Topstürmer in der Startelf. „Ich kann vorwegnehmen, dass Niclas Füllkrug – sofern nichts Unvorhersehbares passiert – wieder von Beginn an spielen wird“, sagte der Trainer von Werder Bremen vor dem Bundesliga-Duell mit der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky), bei dem die Bremer eine schwarze Serie beenden wollen.

Füllkrug war in Dortmund von der Bank gekommen, dennoch ließ er den nächsten Doppelpack folgen und unterstrich seine Topform. „Wir reden viel über seine Qualität mit dem Ball, aber er trägt auch unfassbar viel Verantwortung als Führungsspieler – und das macht er einfach richtig gut“, lobte Thioune.

Hoffenheim geht nach dem Pokalaus gegen den Zweitligisten Holstein Kiel angeknockt in die Partie, doch die Statistik spricht eindeutig für den Europapokal-Teilnehmer. Die vergangenen vier Bundesligaspiele in Bremen gewann die TSG, auf einen Sieg in der Liga warten die Norddeutschen im direkten Duell gar seit 2014.

„Ich kenne die Statistik. Aber wir starten bei 0:0 und arbeiten daran“, sagte Thioune. Er habe im BVB-Spiel gesehen, dass „wir in der Lage sind, gegen eine Top-Bundesligamannschaft zeitweise auf Augenhöhe Fußball zu spielen“, ergänzte der Trainer: „Dazu zähle ich auch die Hoffenheimer, aber wir sind in der Lage, die Statistik zu kippen.“