Der Außenverteidiger erleidet eine Zerrung und fällt wohl für mehrere Spiele aus.

Bundesligist VfB Stuttgart muss „vorerst“ auf Nationalspieler Josha Vagnoman verzichten. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger hat im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid eine Zerrung im Oberschenkel erlitten. Das gaben die Schwaben am Donnerstag bekannt.

Vagnoman war gegen Atlético (1:1) in der 52. Minute ausgewechselt worden. Er fällt damit zunächst für das Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach aus. Ebenfalls nicht für das Duell mit dem punktlosen Tabellenletzten zur Verfügung stehen Nikolas Nartey (muskuläre Probleme), Tiago Tomas, Justin Diehl und Dan-Axel Zagadou (alle im Aufbautraining).

Vagnoman ist in Stuttgart rechts hinten gesetzt. Er kam in allen elf Pflichtspielen dieser Saison zum Einsatz und stand neunmal in der Startelf. Wettbewerbsübergreifend ist er mit zwei Toren und drei Vorlagen mit den Stürmern Deniz Undav (1/4) und Ermedin Demirovic (5/0) Topscorer bei den Schwaben.