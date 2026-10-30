Wiedersehen mit Köln: Union hat „Bock, anders aufzutreten“

Erst am Dienstag kassierten die Köpenicker eine Klatsche im Pokal in Köln - nun empfangen die Köpenicker den FC in der Bundesliga.

Mauro Lustrinelli brennt nach der Pokal-Klatsche mit Union Berlin auf eine Revanche gegen den 1. FC Köln. Er sei schon ein stolzer Mensch, erklärte der Chefcoach der Köpenicker: „Das regt mich auf, so zu verlieren. Wir haben wirklich Bock, ganz anders aufzutreten.“

Am Dienstag war Union in Köln in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:5 unter die Räder gekommen. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) kommt es nun in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei zum schnellen Wiedersehen. Die Pleite habe man „ganz deutlich besprochen“, betonte Lustrinelli: „Jeder weiß, dass wir so nicht auf den Platz gehen können.“

Vor allem das Offensivduo Said El Mala und Linton Maina hatte die Köpenicker vor enorme Probleme gestellt. Das soll sich am Wochenende nicht wiederholen. El Mala habe „zu viele Räume bekommen, zu wenig Aufmerksamkeit“, erklärte Lustrinelli und forderte von seinem Team „eine andere Kompaktheit“ und einen „anderen Zugriff“ in den Duellen. „Wir können das“, sagte der Schweizer: „Ich glaube, wir haben das für einen Moment in Köln vergessen.“

Mit einem Sieg würde Union Boden im Abstiegskampf gutmachen und in der Tabelle an Köln vorbeiziehen. Mit sechs Punkten aus sieben Spielen liegen die Köpenicker derzeit auf dem 17. Platz, Köln hat auf Rang zwölf lediglich zwei Zähler Vorsprung.