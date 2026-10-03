Zwei Köln-Stürmer im Krankenhaus

Vor dem Derby gegen Gladbach muss der 1. FC Köln um zwei Offensivkräfte bangen. Sowohl Thijs Dallinga als auch Ragnar Ache müssen im Krankenhaus untersucht werden.

Große Sturm-Sorgen beim 1. FC Köln! Wie die Domstädter am Samstagmittag bekanntgegeben haben, mussten sowohl Ragnar Ache als auch Thijs Dallinga für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Stürmer hatten sich mutmaßlich im Testspiel gegen Viktoria Köln (2:2) verletzt und mussten vorzeitig ausgewechselt werden. Dallinga und Ache wurden zu weiteren Untersuchungen in die Mediapark-Klinik gebracht.

Thijs Dallinga musste verletzt ausgewechselt werden Thijs Dallinga musste verletzt ausgewechselt werden © IMAGO/Revierfoto

Köln droht doppelter Stürmer-Ausfall

Während Dallinga, der vor der Saison aus Bologna nach Köln kam und gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim einen Doppelpack geschnürt hat, in der 27. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld musste, klagte Ache über Probleme am Oberschenkel.

Der 1. FC Köln war durch Sebastian Sebulonsen in Führung gegangen (12.). Lokalrivale Viktoria Köln drehte durch Lucas Wolf (33.) und Niklas Castelle (36.) die Partie, ehe Marius Bülter zum 2:2 (75.) traf. Dabei blieb es.

Am kommenden Wochenende empfängt der 1. FC Köln im Rheinderby den Rivalen aus Mönchengladbach. Anstoß in der Domstadt ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

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