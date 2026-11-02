Aufsteiger Schalke 04 ist seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg und in der Bundesliga auf Rang 17 abgerutscht.

Nach sechs Pflichtspielen in Folge ohne Sieg und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz hat Sportvorstand Frank Baumann beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 Trainer Miron Muslic den Rücken gestärkt.

„Ich finde es sehr gut, wie er mit der Situation umgeht“, sagte der 51-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Er arbeitet sehr akribisch, ist klar und offen für Impulse. Wir sind von seiner Arbeit und unserem Weg absolut überzeugt.“

Nach ordentlichem Saisonstart hat der Aufsteiger in den vergangenen fünf Bundesligaspielen nur ein einziges Tor erzielt. Mit vier Treffern stellt Schalke die mit Abstand schwächste Offensive, bislang hat noch kein Stürmer getroffen.

„Wir verfallen aber auch nicht in Panik“

„Wir sind nach acht Spieltagen nicht zufrieden und unterschätzen die Situation nicht. Wir verfallen nach einem Viertel der Saison aber auch nicht in Panik“, betonte Baumann: „Dass es eine sehr schwere Saison wird, haben wir von Tag eins nach dem Aufstieg an betont. Für mich wäre der Klassenerhalt ein größerer Erfolg als der Aufstieg.“

Muslic hatte vor dem 0:2 am Samstag gegen RB Leipzig sein System von Fünfer- auf Vierer-Abwehrkette umgestellt, um die Offensive zu stärken – ohne Erfolg, auch im vierten Heimspiel gelang kein Tor.

„Gerade offensiv haben wir bislang zu wenig Lösungen gefunden. Daran müssen wir arbeiten, ohne unsere Stärken zu verlieren“, sagte Baumann: „Mirons Entscheidung zur Systemumstellung wird uns dabei auch helfen.“

Gleichzeitig betonte der ehemalige Nationalspieler: „Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt schaffen können.“