FC Bayern: Uli Hoeneß legt im Fall Karl nach

Uli Hoeneß reagiert auf Lennart Karls Jubelgeste. Der Ehrenpräsident des FC Bayern verteidigt seine scharfe Kritik an dem 18-Jährigen.

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat im Fall Lennart Karl nachgelegt – und seine jüngste Kritik an dem Offensiv-Juwel verteidigt.

„Ich glaube, an 50 Prozent seiner Tore der letzten Tage bin ich beteiligt, nachdem irgendwer mal was über sein Privatleben gesagt hat. Wir sind auch dazu verpflichtet, jungen Spielern ein bisschen den Weg zu geben“, sagte der 74-Jährige beim „Sonntags-Stammtisch“ im BR.

Uli Hoeneß reagierte auf Lennart Karls Jubelgeste Uli Hoeneß reagierte auf Lennart Karls Jubelgeste © IMAGO/Sven Simon

Hoeneß‘ unmissverständliche Botschaft: „Ich habe so viel Erfahrung, und wenn ein junger 18-Jähriger nicht von mir noch etwas annimmt, dann müssen wir aufhören.“

Uli Hoeneß: „Das stört mich nicht“

Ob Karls provokante Jubelgeste beim Champions-League-Spiel in Madrid ihm gegolten habe? „Das weiß ich nicht, aber stört mich auch nicht“, erklärte Hoeneß, der zugleich an einen früheren Fall erinnerte: „Bastian Schweinsteiger hatte mal schwarze Fingernägel. Da hat der Franz Beckenbauer gesagt: ‚Die reiße ich ihm runter.'“

Der Ehrenpräsident der Münchner hatte sich unlängst in einem Interview kritisch zu Karls öffentlichem Auftritt geäußert und angekündigt, mit dem 18-Jährigen „ein ernstes Gespräch“ zu führen. Auch Sportvorstand Max Eberl sprach von dem „einen oder anderen Fehltritt“, was wiederum Berater Michael Ballack veranlasste, seinen Klienten zu verteidigen.

Karl reagierte mit je einem Tor in der Champions League bei Atlético Madrid und in der Bundesliga bei Mainz 05.

Hatte der Youngster am Dienstag in Madrid noch mit einer vielsagenden Jubelgeste für Aufsehen gesorgt, verzichtete er im nebligen Mainz auf jedwede Provokation. Stattdessen wurde er explizit von Harry Kane, Joshua Kimmich und Sportvorstand Eberl gelobt.

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