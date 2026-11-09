Schalke 04 rutscht nach der nächsten Niederlage immer tiefer in den Abstiegskampf. Doch statt der üblichen Unruhe herrscht bei Königsblau bemerkenswerte Geschlossenheit. Das ist ungewöhnlich – und Ausdruck eines neuen Realismus. Ein Kommentar.

Es war ein Bild, das so gar nicht zur sportlichen Lage passte. Schalke 04 hatte gerade die fünfte Liga-Niederlage kassiert, steht mit mickrigen sechs Punkten aus neun Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und dennoch feierten die rund 12.000 (!) nach Sinsheim mitgereisten Anhänger ihre Mannschaft. Keine Pfiffe, keine Wut, keine Untergangsstimmung. Stattdessen: Applaus und aufmunternde Gesänge.

Auf Schalke ist das allein fast schon eine kleine Sensation, auf jeden Fall eine Seltenheit. Denn während die sportliche Krise immer bedrohlichere Ausmaße annimmt, bleibt der Verein in der aktuellen Situation erstaunlich ruhig. Und das ist keine Gleichgültigkeit, sondern ein Zeichen neuer Reife.

Miron Muslic (l.) neben Edin Dzeko Miron Muslic (l.) neben Edin Dzeko © SPORT1-Grafik/Imago

Schalke 04 hat aus der Vergangenheit gelernt

Bei Königsblau gab es in den vergangenen Jahren meist nur Extreme. Euphorie oder Weltuntergang, Schwarz oder Weiß. Eine Niederlage reichte bisweilen, um Grundsatzdebatten auszulösen. Trainer, Spieler, Verantwortliche – kaum jemand war vor dem nächsten Rundumschlag sicher. Der Klub stand sich mit seiner eigenen Hektik oft genug selbst im Weg.

Diesmal ist es anders. Obwohl die Tabelle ein düsteres Bild zeichnet, ist die Stimmung keineswegs am Boden. Die Fans erkennen an, dass sich die Mannschaft zerreißt, Widerstände annimmt und ihre Grenzen verschiebt. Sie honorieren die im Ruhrgebiet so geschätzte Malocher-Mentalität. Das ist bemerkenswert und keineswegs selbstverständlich.

Dass Trainer Miron Muslic trotz der Negativserie nicht einmal ansatzweise zur Disposition steht, ist der vielleicht deutlichste Beleg für den Wandel. Statt beim ersten Gegenwind nervös zu werden, setzt Schalke auf Zusammenhalt. „Widerstände ankämpfen fühlt sich nach Schalke an und wir werden daran wachsen“, brachte es Muslic nach der Hoffenheim-Pleite auf den Punkt.

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Muslic überzeugt als Krisen-Moderator

Der Trainer verkörpert damit genau das, was Schalke in dieser Situation braucht: Überzeugung statt Aktionismus. Vor allem aber beweist Muslic, dass er nicht nur eine Mannschaft formen, sondern auch eine Krise moderieren kann. Genau darin lag vor der Saison eine der größten offenen Fragen.

Bislang war für ihn seit seinem Wechsel vieles nahezu reibungslos gelaufen. Dass in der Bundesliga Rückschläge kommen würden, war absehbar. Wie souverän er nun damit umgeht, verdient Anerkennung.

Schalke-Trainer Miron Muslic im Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04 Schalke-Trainer Miron Muslic im Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04 © IMAGO/HMB-Media

Zumal seine Arbeit trotz der Ergebnisse auf dem Platz sichtbar bleibt. Im Spiel bei der TSG Hoffenheim zeigte Schalke die wohl beste Halbzeit seit der Bundesliga-Rückkehr. Die Mannschaft lebt, entwickelt sich trotz der Verletzungen wichtiger Spieler und folgt ihrem Trainer. Das ist in einer solchen Situation mehr wert als jede Durchhalteparole.

S04: Spieler und Verantwortliche bewahren Ruhe

Entscheidend ist, dass diese Ruhe nicht nur von Muslic ausgeht. Führungsspieler wie Kenan Karaman übernehmen Verantwortung und transportieren sie auch nach draußen. Und auch die Verantwortlichen um Youri Mulder und den wohltuend unaufgeregten Frank Baumann widerstehen der Versuchung, mit hektischen Entscheidungen Handlungsfähigkeit demonstrieren zu wollen.

Gerade für einen Verein, der in vergleichbaren Situationen schon oft im selbst verursachten Chaos versunken ist, ist das ein enormer Fortschritt. Schalke hat offenbar verstanden, dass nicht jede Krise einen Schuldigen und nicht jede Niederlage eine Grundsatzdiskussion braucht.

Doch so richtig und wichtig dieser neue Realismus ist: Er darf nicht zur Ausrede für ausbleibende Ergebnisse werden. Denn bei aller Anerkennung für Einsatz, Entwicklung und Zusammenhalt bleibt die Tabelle gnadenlos. Sechs Punkte aus neun Spielen sind eine alarmierende Bilanz. Schönreden lässt sich daran nichts.

Doch Geschlossenheit allein verhindert keinen Abstieg

Kapitän Kenan Karaman ist überzeugt: „Wenn wir so weitermachen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen.“ Das mag stimmen. Nur muss aus dieser Überzeugung möglichst schnell Realität werden.

Die Fans haben der Mannschaft einen bemerkenswerten Vertrauensvorschuss gegeben. Muslic und die Verantwortlichen gehen mit der Krise bislang vorbildlich um. Doch Vertrauen ist kein Ersatz für Punkte. Und selbst die größte Geschlossenheit schützt am Ende nicht vor dem Abstieg.

Schalkes neue Ruhe ist eine Stärke. Zur echten Trendwende wird sie aber erst, wenn die Mannschaft endlich wieder gewinnt.

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