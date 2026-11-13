Umfrage: Mehrheit der Deutschen lehnt religiösen Torjubel ab

Hintergrund der Umfrage ist die Debatte um die umstrittene Jubelgeste des Nationalspielers Felix Nmecha.

Vor dem Hintergrund der Debatte um den „Kronen“-Jubel von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha haben sich drei Viertel der Deutschen gegen religiös motivierte Torjubel ausgesprochen. Einer repräsentativen Umfrage des Instituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals WEB.DE News zufolge bewerteten es 72 Prozent der Befragten als „unangemessen“, wenn Fußballspieler ihren Torjubel für religiöse oder politische Positionierungen nutzen.

60 Prozent der 5000 Befragten empfänden solche Jubelgesten als „eindeutig unangemessen“, hieß es, weitere 12 Prozent als „eher unangemessen“. Nur neun Prozent halten religiöse oder politische Botschaften beim Torjubel für angemessen.

Welcher Religion die Befragten angehören, spielt der Umfrage zufolge kaum eine Rolle. Beim Alter gibt es dagegen deutliche Unterschiede: Während unter den 18- bis 39-Jährigen etwas mehr als die Hälfte religiöse oder politische Botschaften beim Torjubel ablehnt, sind es bei den über 65-Jährigen rund acht von zehn.

Nmecha (26) stellte beim Jubeln im Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg (2:1) erneut eine imaginäre Krone auf den Rasen – dies wurde als Bezug auf die Kampagne „The King’s Return“ gedeutet, die von den „Ballers in God“ betrieben wird. Das Netzwerk fällt ARD-Recherchen zufolge allerdings mit Nähe zu Organisationen auf, die extrem konservative bis radikale Positionen vertreten.

Am Sonntag äußerte die Fan- und Förderabteilung des BVB Kritik. Im DFB-Trikot will der Mittelfeldspieler laut Bundestrainer Jürgen Klopp künftig auf die Geste verzichten. Nmecha schrieb in einer Reaktion bei Instagram, sein Jubel habe zu Missverständnissen geführt.