Champions League: Erling Haaland bei Wahl deutlich vor Robert Lewandowski

In insgesamt bisher 16 Spielen hat er 20 Tore geschossen und drei weitere vorbereitet. Zehn dieser Treffer und zwei dieser Assists gelangen ihm allein in der letzten Saison. Wenig verwunderlich, dass Haaland bei der Wahl zu Europas besten Fußballern des Jahres am Donnerstag auch für diese Leistung ausgezeichnet wurde.