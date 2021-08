UEFA leitet Untersuchung gegen Sparta Prag wegen Rassismus-Vorwurf ein

Darüber hinaus ermittelt die UEFA auch wegen des Werfens von Gegenständen gegen den tschechischen Vizemeister. Monaco hatte das Qualifikations-Hinspiel mit 2:0 in Prag gewonnen und steht damit kurz vor dem Einzug in die Playoffs um die Teilnahme an der Königsklasse. Kevin Volland hatte den zweiten Treffer erzielt.