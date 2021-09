Champions League: Marco Verratti fehlt PSG in Brügge

Neben Verratti fehlen PSG in Belgien Angel Di Maria (Sperre) und Neuzugang Sergio Ramos, der noch an einer Wadenverletzung laboriert. Verratti kann auch am Sonntag in der Ligue 1 gegen Olympique Lyon (20.45) nicht auflaufen. Ob der 28-Jährige bis zum Kracher in der Champions League gegen den englischen Meister Manchester City (28. September) wieder fit wird, ist fraglich.