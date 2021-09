Champions League: Rummenigge analysiert Bayern-Sieg in Barcelona

„Bayern München hat heute Abend überragend gespielt, von der taktischen Ausrichtung, von der Leistung her und auch in dieser Höhe absolut verdient gewonnen. Man darf nicht vergessen, dass das gegen eine Mannschaft war, die in den letzten zehn Jahren auch Großes geleistet hat. Aber Bayern München ist gut drauf, das haben sie zum Start der Saison bewiesen, auch am letzten Samstag mit dem 4:1 gegen Leipzig. Mir ist es nur ein Stückchen zu früh, heute von ‚Favorit‘ zu sprechen. Ich glaube, die richtige Champions League geht im Februar los, wenn es in die K.o.-Phase geht Bayern München hat mit dem Sieg eigentlich schon den ersten großen Schritt Richtung Qualifikation gemacht.“ (Die Stimmen zur Champions League)