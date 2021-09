Stimmen: Marco Rose, Jude Bellingham und Erling Haaland zum Sieg des BVB

Marco Rose: „Das ist das, was wir uns ja alle wieder grundsätzlich wünschen, auch in der Bundesliga natürlich, wenn die Stadien voll sind. Wir werden uns als Trainer darauf einstellen, nicht mehr so viele Möglichkeiten zu haben, ins Spiel einzugreifen. Wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge gewonnen. In die Champions League mit einem Sieg zu starten, ist immer wichtig bei sechs Gruppenspielen. Wir haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust und die schwierige Aufgabe hier gut gemeistert – Publikum, der Rasen war in keinem guten Zustand, hatten schwierige Phasen. Aber ich finde, wir haben trotzdem verdient gewonnen.“