VfL Wolfsburg gewarnt vor FC Sevilla: "Müssen noch besser spielen"

Maximilian Arnold sprach aus gleichem Grund vom "schwierigsten Gegner der Gruppe", in der noch RB Salzburg wartet. Mittelfeldspieler Arnold freut sich fast fünfeinhalb Jahre nach dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (2:0) am 6. April 2016 auf ein stimmungsvolles Champions-League-Comeback in Wolfsburg: "Das letzte Heimspiel war ja ganz ordentlich. Das sind sehr gute Erinnerungen."