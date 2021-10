Angst vor Erling Haaland? Ajax freut sich auf Duell mit BVB-Superstar

Lange war nicht klar, ob Superstar Erling Haaland im Spiel am Dienstag auflaufen kann - der Superstar des BVB hatte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Doch beim 3:1-Sieg der Schwarz-Gelben gegen dem FSV Mainz am Samstag meldete sich Haaland bereits eindrucksvoll zurück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)