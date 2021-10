Barca feiert ersten Champions-League-Sieg

Der kriselnde spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat seinen ersten Sieg in der Champions League eingefahren und so die Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Nur drei Tage nach dem 3:1-Ligaerfolg gegen den FC Valencia setzte sich das Team von Trainer Ronald Koeman am dritten Spieltag gegen den ukrainischen Meister Dynamo Kiew verdient mit 1:0 (1:0) durch und kletterte mit nun drei Punkten auf den dritten Platz der Gruppe E.