BVB mit Witsel für Can

Mittelfeldspieler Axel Witsel kehrt für das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam am Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in die Startelf zurück. Als einzige Änderung im Vergleich zum 3:1 gegen den FSV Mainz 05 zuletzt in der Bundesliga ersetzt der Belgier Emre Can.