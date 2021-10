BVB vor "Matchball" bei Ajax: "Respekt, aber keine Angst"

Vor dem niederländischen Fußball-Rekordmeister, der wie der BVB seine ersten beiden Spiele in der Gruppe C gewonnen hat, zeigt Rose "Respekt, aber keine Angst. "Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Wir wissen, was da auf uns zurollt, das wird eine große Herausforderung. Wir wollen was mitnehmen dort."