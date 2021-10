Champions League: Draxler spielt beim PSG-Sieg gegen RB Leipzig mit Schmerztabletten

Der Ex-Schalker wurde in der 90. Minute ausgewechselt und durch Thilo Kehrer ersetzt. Am Anfang sah es jedoch gar nicht so aus, als würde er bis zum Ende durchhalten können. „Ich habe gleich am Anfang einen Schlag abbekommen, aber ich wollte weiterspielen. Ich habe es versucht mit einer Tablette“, erklärte Draxler.