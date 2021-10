Chelsea: Tuchel sorgt sich um Werner und Lukaku

Klarer Sieg, aber zwei Verletzte: Teammanager Thomas Tuchel (48) vom FC Chelsea sorgt sich um seine Angreifer Timo Werner (25) und Romelu Lukaku (28). "Sie werden wohl einige Tage ausfallen", sagte Tuchel nach dem 4:0 (2:0) des Titelverteidigers in der Champions League bei Malmö FF: "Romelu hat sich den Knöchel verdreht, bei Timo ist es eine Muskelverletzung im Oberschenkel." In der Premier League treffen die Londoner am Samstag auf Norwich City.