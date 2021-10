FC Bayern: Nagelsmann in Lissabon nicht auf der Bank

In der Startelf gab es im 100. Champions-League-Spiel von Kapitän Manuel Neuer die erwarteten Änderungen. Für Alphonso Davies (Oberschenkel) und Leon Goretzka (Erkältung), die beide in München geblieben waren, begannen Banjamin Pavard und Marcel Sabitzer: Der Österreicher steht erstmals in der Anfangsformation.