Klopp, Kroos, Draxler: Schlaglichter der Champions League

Vielleicht waren 2014-Weltmeister Kroos und Co. gegen Donezk einen Tick motivierter als sonst, schließlich kassierten die Königlichen gegen die Ukrainer in der Vorsaison zwei Pleiten - und zuletzt setze es auch noch die peinliche Heimniederlage gegen Sheriff Tiraspol. "Dieser Sieg gibt uns Selbstvertrauen", sagte Ancelotti, nun wartet am Wochenende der Clasico: "Aber gegen Barcelona wird es ein anderes Spiel und eine andere Geschichte sein."