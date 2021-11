Champions League heute live: RB Leipzig - PSG im TV, Stream, Ticker

Der deutlich forschere Ansatz unter Marsch ist bislang nur phasenweise im hochkarätig besetzten Team zu erkennen. In der Bundesliga schaffte Leipzig bislang keine drei Siege am Stück, berauschenden Fußballfesten gegen Stuttgart (4:0) und Hertha BSC (6:0) stehen fahrige Auftritte in Freiburg und Frankfurt (beide 1:1) entgegen.