FC Bayern: Julian Nagelsmann warnt vor Ungeimpften-Situation wegen Kimmich und Co.

„Es kommt immer darauf an, wie sich die Zukunft gestaltet. Wenn die Spieler weiter in Quarantäne müssen, dann hat das eine kleine Gefahr für die Saisonziele. Mit jedem Spiel werden Weichen gestellt und es kommt Selbstverständnis – oder eben nicht. Es ist wichtig, dass die Gruppe zusammenbleibt“, sagte der Bayern-Coach vor dem Champions-League-Spiel in Kiew bei DAZN.