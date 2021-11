Gruppensieg perfekt: Eiskalte Bayern siegen im Schnee

Der gnadenlos effektive Rekordmeister setzte sich trotz widrigster Bedingungen mit 2:1 (2:0) bei einem aufmüpfigen Dynamo Kiew durch und bleibt zumindest in der Königsklasse makellos. Neben dem fünften Sieg im fünften Spiel, der am Ende gehörig wackelte, gab es nach all dem Corona-Wirbel auch abseits des schneebedecktem Rasens Positives: In Serge Gnabry und Jamal Musiala sind zwei der fünf Quarantäne-Profis offenbar inzwischen geimpft.