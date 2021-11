Nagelsmann kehrt auf Bayern-Bank zurück: „Gehe davon aus“

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann kehrt im Champions-League-Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon aller Voraussicht nach auf die Bank des Rekordmeisters zurück. „Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung. Ich hoffe und davon gehe ich auch aus, dass der Test am Dienstag negativ ist, dann werde ich auch wieder live zu sehen sein“, sagte Nagelsmann vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon) gegen Benfica.