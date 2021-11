PSG-Star Messi fällt in Leipzig aus

Im Gegenzug kehrt Kylian Mbappe zurück in den Kader der Franzosen. Der Weltmeister war am Freitag beim 2:1-Sieg gegen Meister OSC Lille wegen einer HNO-Infektion nicht dabei. Paris steht sowohl in der heimischen Liga als auch in der Gruppe A der Königsklasse an der Tabellenspitze. Die punktlosen Leipziger hätten bei einer weiteren Niederlage das Achtelfinale bereits verpasst.