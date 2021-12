Bayern gegen Salzburg am 16. Februar und 8. März

Fußball-Rekordmeister Bayern München spielt sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei RB Salzburg am 16. Februar. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt. Die Termine gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Abend nach der Pannen-Auslosung in Nyon/Schweiz bekannt.