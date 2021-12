Beierlorzer fordert Reaktion nach Marsch-Entlassung

Interimstrainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat nach der Entlassung von Coach Jesse Marsch eine Reaktion der Mannschaft eingefordert. "Die Atmosphäre ist nachdenklich, in so einer Situation gibt es keine Gewinner", sagte Beierlorzer vor dem abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen Manchester City am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN): "Es liegt jetzt an der Mannschaft, einen Reset-Knopf zu drücken und aktiv nach vorne zu gucken."