Champions League: Xavi mit Ansage vor FC Bayern - FC Barcelona

Nach der 0:1-Pleite gegen Betis Sevilla am vergangenen Wochenende ist Barca schwer unter Druck. In La Liga steht nur Rang sieben, in der Champions League könnte die Katalanen mit einer Pleite bei den Münchnern das Aus ereilen. Falls Benfica Lissabon gegen Dynamo Kiew gewinnt, braucht Barca einen Sieg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)