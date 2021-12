Durchmarsch ins Achtelfinale: „Wir haben den Anspruch, einer der Favoriten zu sein“

Sechs Spiele, sechs zumeist sehr überzeugende Siege - so gut war der FC Bayern schon einmal. Auch in der Saison 2019/2020 zog er mit weißer Weste ins Achtelfinale ein, am Ende stand der Triumph von Lissabon. Die Gruppenphase schlossen die Münchner mit der beeindruckenden Bilanz von 22:3 Treffern ab. "Das ist schon eine gute Quote", sagte Nagelsmann hochzufrieden.