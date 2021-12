Fünf Tore gegen den Gipfel-Frust: Ehrbarer BVB-Abschied

Vereinschef Hans-Joachim Watzke hatte schon vor dem sportlich bedeutungslosen Gruppenfinale das neue Ziel ausgegeben: Den Europa-League-Titel, der den Schmerz der fehlenden Achtelfinal-Einnahmen lindern würde. "Diese 13 Millionen wollen wir uns zurückholen", sagte Watzke. Die Play-off-Runde wird am 13. Dezember ausgelost. Die extrem schwachen Türken blieben in der Königsklasse in sechs Spielen ohne jeden Punkt.