Youth League: Deutsches Desaster um FC Bayern, RB Leipzig und VfL Wolfsburg, nur BVB weiter

Für den VfL Wolfsburg lief es in der Youth League sogar noch schlechter. Zum Abschluss der Gruppenphase gab es gegen Lille zu Hause ein deutliches 0:3. Die Jungwölfe haben nur einen Punkt in ihrer Gruppe sammeln können und dabei nur zwei Treffer erzielt. Am Ende sicherten sich der FC Sevilla und der FC Salzburg ein Ticket für die K.o.-Phase. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)