Champions League: Rangnick - Simeone, Trainer-Duell um die Zukunft

Dazu zähle er Rangnick nicht. „Ich glaube, er hat in zwei der letzten zehn Jahre eine Mannschaft trainiert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag den Mann, ich denke, er kommt wirklich gut rüber. Aber es sieht so aus, als ob es ihm in den letzten fünf oder sechs Jahren an Erfahrung als Trainer gefehlt hat“, führte Scholes aus. Bis Saisonende läuft Rangnicks Vertrag als Teammanager, er selbst zeigte durchaus Interesse an einer längeren Zeit in diesem Amt.