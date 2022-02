Flick-Besuch motivierte Chelseas Havertz: "Sich ein bisschen beweisen"

Im Rückspiel am 16. März in Lille muss Chelsea den Vorsprung nun verteidigen. Tuchel begegnete dieser Aufgabe mit viel Respekt. „Mit Auswärtstorregel wäre es noch besser“, sagte er mit einem Schmunzeln: „Dann hätten wir ein richtig gutes Polster. So bleibt es offen, weil in Lille ist es sehr schwer zu spielen. Ein sehr emotionales Publikum. Die Rolle wird sich nochmal verstärken, dass Lille als Außenseiter nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hat. Wir müssen nochmal liefern.“