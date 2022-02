Liverpool und Klopp auf Viertelfinalkurs

Jürgen Klopps „Reds“-Express rast in der Fußball-Champions-League dem Viertelfinale entgegen. Der deutsche Startrainer feierte mit den englischen Topklub FC Liverpool im Achtelfinalhinspiel bei Italiens Meister Inter Mailand mit 2:0 (0:0) nach einer schon makellosen Vorrunde den siebten Erfolg in der europäischen Königsklasse nacheinander. Liverpools Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März (Dienstag) an der heimischen Anfield Road ist nach dem auch siebten Pflichtsieg in Folge nahezu optimal.