Pflichtprogramm zwischen den Finals: Chelsea gegen Lille gefordert

Topleistungen am Fließband werden von seinem Team gefordert, das in dieser Saison in fünf Wettbewerben an den Start ging und bei der Klub-WM in Abu Dhabi bereits eine Trophäe gewinnen konnte. Am kommenden Sonntag folgt in Wembley die Chance auf die nächste im Ligapokalfinale gegen den FC Liverpool - doch zuvor gilt es, das Pflichtprogramm erfolgreich zu absolvieren.